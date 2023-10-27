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Вероника Кудерметова одолела Людмилу Самсонову в матче малого Итогового турнира WTA

Вероника Кудерметова одолела Людмилу Самсонову в матче малого Итогового турнира WTA
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В матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай) 16-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову (15-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Кудерметова в этой встрече пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Самсоновой семь эйсов, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Отметим, что ход этого поединка дважды переворачивался на 180 градусов. Людмила уступала 0:3 с двумя брейками во втором сете, после чего оформила сопернице «скрытую баранку», а затем вела 5:2 и 40:15 на своей подаче в решающей партии, но упустила двойной матчбол и в итоге проиграла пять геймов подряд.

В итоге в полуфинал малого Итогового турнира WTA из группы «Роза» вышла соперница россиянок, китайская теннисистка Чжу Линь. Ранее в плей-офф соревнований квалифицировались россиянка Дарья Касаткина и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.

Чжухай. Группа Роза
27 октября 2023, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		3 7
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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