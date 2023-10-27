Андрей Рублёв — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Вене

Сегодня, 27 октября, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв встретится с десятой ракеткой мира, представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинальном матче хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Зверев в 1/4 финала соревнований в Австрии.
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Зверев ведёт по личным встречам со счётом 5-2. Немец выиграл все матчи с Рублёвым с первого круга Монте-Карло-2016 до финала Цинциннати-2021, но в этом году россиянину дважды удалось взять верх — 6:3, 7:6(9) в полуфинале Дубая и 6:2, 6:3 в четвертьфинале Бостада. Хардовый турнир в Вене завершится 29 октября.
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