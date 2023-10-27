Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вене, одолев Карена Хачанова

Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим чемпионом которого является.
В четвертьфинальном матче Медведев (1) одолел соотечественника, серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-ю ракетку мира Карена Хачанова (8). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Медведева. Медведев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хачанова девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в решающий раунд соревнований в Вене Медведев сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Борна Гойо (Хорватия).
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