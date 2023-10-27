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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вене, одолев Карена Хачанова

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вене, одолев Карена Хачанова
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Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим чемпионом которого является.

В четвертьфинальном матче Медведев (1) одолел соотечественника, серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-ю ракетку мира Карена Хачанова (8). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Медведева. Медведев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хачанова девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в решающий раунд соревнований в Вене Медведев сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Борна Гойо (Хорватия).

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 3
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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