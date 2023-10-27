Даниил Медведев сравнялся с Алькарасом по числу побед в этом сезоне. Они — лидеры тура

Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал 63-ю победу на уровне ATP в этом сезоне. Таким образом, он стал одним из лидеров тура по данному показателю, столько же побед есть в активе лишь двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

63-я победа Медведева произошла в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В его рамках Медведев (1) одолел соотечественника, серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-ю ракетку мира Карена Хачанова (8). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Медведева.

Уже завтра, 28 октября, Медведев может стать единоличным лидером тура по числу побед в этом сезоне. Его соперником за выход в финал Вены будет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Борна Гойо (Хорватия).