Даниил Медведев 11-й раз вышел в полуфинал турнира ATP в этом сезоне

Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в уже 11-й полуфинал турнира на уровне ATP (с учётом US Open) в рамках этого сезона.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В его рамках Медведев (1) одолел соотечественника, серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-ю ракетку мира Карена Хачанова (8). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Медведева. Это уже 63-я победа россиянина в 2023 году.

За выход в девятый финал Медведев сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 4) — Борна Гойо (Хорватия). Отметим, что в Вене Даниил защищает прошлогодний титул. Соревнования проходят на харде в закрытом помещении.