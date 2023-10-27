Янчук: ожидаемая победа Медведева над Хачановым. Вопрос был только в количестве сетов

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отреагировал на победу Даниила Медведева в четвертьфинальном матче с Кареном Хачановым на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). Встреча российских теннисистов продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Медведева.

«Ожидаемая победа Медведева. Всё-таки Даниил выше Карена Хачанова по рейтингу. Это неслучайно, потому что Медведев выше и классом. Если у Хачанова игра разбивается на фрагменты, то у Медведева более надёжная и острая игра. По подачам они примерно одинаковы, но их недостаточно, чтобы отыграть на самом высоком уровне. В этом матче вопрос был только в количестве сетов. Честь и хвала Хачанову — сделал хороший шаг вперёд за последний год», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.