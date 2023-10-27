Елена Остапенко проиграла Циньвэнь и не смогла выйти в полуфинал малого Итогового турнира

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 13-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко потерпела поражение от 18-й ракетки мира 21-летней китаянки Чжэн Циньвэнь в рамках группового этапа малого Итогового турнира WTA, который проходит в Чжухае (Китай).

Встреча представительниц группы Орхидея продлилась 2 часа и 2 минуты и завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу Циньвэнь. Остапенко два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Циньвэнь 11 эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Данное поражение не позволило Остапенко выйти в одиночный полуфинал малого Итогового турнира WTA, данную возможность получила Циньвэнь.