Елена Остапенко проиграла Циньвэнь и не смогла выйти в полуфинал малого Итогового турнира
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Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, 13-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко потерпела поражение от 18-й ракетки мира 21-летней китаянки Чжэн Циньвэнь в рамках группового этапа малого Итогового турнира WTA, который проходит в Чжухае (Китай).
Встреча представительниц группы Орхидея продлилась 2 часа и 2 минуты и завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:2 в пользу Циньвэнь. Остапенко два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Циньвэнь 11 эйсов, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Данное поражение не позволило Остапенко выйти в одиночный полуфинал малого Итогового турнира WTA, данную возможность получила Циньвэнь.
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