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Хуберт Хуркач пробился в полуфинал турнира ATP-500 в Базеле, с трудом одолев Грикспора

Хуберт Хуркач пробился в полуфинал турнира ATP-500 в Базеле, с трудом одолев Грикспора
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Полуфиналист Уимблдона-2021, 11-я ракетка мира, 26-летний польский теннисист Хуберт Хуркач пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), призовой фонд которого составил € 2 196 000.

В четвертьфинальном матче Хуркач (4) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:4 одолел 25-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 22 минуты. Хуркач 23 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Грикспора семь эйсов, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал Базеля Хуркач сразится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC).

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 15:10 МСК
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 4
6 6 		6 6
         
Хуберт Хуркач
11
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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