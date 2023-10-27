Определились полуфинальные пары малого Итогового турнира WTA

В Чжухае (Китай) завершился групповой этап малого Итогового турнира WTA, который стартовал 24 октября. По его итогам определились полуфинальные пары данных соревнований.

Теннис. WTA. Малый Итоговый турнир. Полуфинальные пары

Дарья Касаткина (Россия, 6) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 8)

Чжу Линь (Китай, 12/WC) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).

Единственная вышедшая в плей-офф россиянка Дарья Касаткина на предварительном этапе выступала в группе Азалия. Она одержала две победы – над посеянной под первым номером чешкой Барборой Кречиковой и полькой Магдой Линетт.

Полуфинальные встречи пройдут завтра, 28 октября. Соревнования проходят в закрытом помещении на хардовом покрытии. Общий призовой фонд турнира в Чжухае составил $ 2 600 000.