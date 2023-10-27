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Стефанос Циципас стал соперником Даниила Медведева в полуфинале турнира в Вене

Стефанос Циципас стал соперником Даниила Медведева в полуфинале турнира в Вене
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Определился соперник чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Им стал двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас.

В своём четвертьфинальном матче Циципас (4) со счётом 7:6 (7:4), 7:5 обыграл хорвата Борну Гойо. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 51 минуту. Циципас 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гойо 14 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Отметим, что Медведев является действующим чемпионом турнира в Вене. Даниила и Стефаноса связывают непростые отношения на корте: неоднократно они называли друг друга «врагами».

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 17:50 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Борна Гойо
77
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
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