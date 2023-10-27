Стефанос Циципас стал соперником Даниила Медведева в полуфинале турнира в Вене

Определился соперник чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Им стал двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас.

В своём четвертьфинальном матче Циципас (4) со счётом 7:6 (7:4), 7:5 обыграл хорвата Борну Гойо. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 51 минуту. Циципас 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гойо 14 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Отметим, что Медведев является действующим чемпионом турнира в Вене. Даниила и Стефаноса связывают непростые отношения на корте: неоднократно они называли друг друга «врагами».