Стефанос Циципас стал соперником Даниила Медведева в полуфинале турнира в Вене

Определился соперник чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Им стал двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас.
В своём четвертьфинальном матче Циципас (4) со счётом 7:6 (7:4), 7:5 обыграл хорвата Борну Гойо. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 51 минуту. Циципас 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гойо 14 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Отметим, что Медведев является действующим чемпионом турнира в Вене. Даниила и Стефаноса связывают непростые отношения на корте: неоднократно они называли друг друга «врагами».
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