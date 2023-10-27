Джокович низко оценил растяжку Арнальди, которого начали сравнивать с Человеком-пауком

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович оценил растяжку 46-й ракетки мира итальянца Маттео Арнальди.

Ранее, во втором круге турнира ATP-500 в Вене (Австрия), в матче с россиянином Андреем Рублёвым Арнальди, спасая мяч, практически сел на шпагат. Одно из теннисных СМИ сравнило его с Человеком-пауком (героем комиксов Marvel. – Прим. «Чемпионата»). На что сам Маттео в социальных сетях написал: «Ноле (Новак Джокович), я иду за тобой (эмодзи – «смех до слёз»). Дело в том, что титулованного серба тоже часто называют Человеком-пауком за его впечатляющую растяжку.

«Во-первых, тебе нужно быть лицом к сетке, а не к стене. Тогда мы уже сможем поговорить», — ответил Арнальди Джокович.