Даниил Медведев прокомментировал победу в матче с Кареном Хачановым на турнире в Вене

Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим победителем которого является.

Напомним, в четвертьфинальном матче Медведев (1) одолел соотечественника, серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-ю ракетку мира Карена Хачанова (8). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Медведева. Для Даниила эта победа стала 63-й в году (лучший показатель в ATP-туре вместе с Карлосом Алькарасом).

«Матч с Кареном получился тяжёлым и долгим, поэтому психологически нужно было держаться. Но в итоге у меня получилось сделать по брейку в двух из трёх сетов. Так что я рад, что у меня их было два, а у него — всего один», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.