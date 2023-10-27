Медведев высказался о том, что уже повторил свой лучший результат по числу побед в сезоне

Чемпион US Open — 2021, третья ракетка, мира российский теннисист Даниил Медведев оценил тот факт, что уже повторил лучший в карьере результат сезона по количеству побед.

Ранее Медведев (1) вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вене (Австрия), обыграв соотечественника Карена Хачанова (8). Для него эта победа стала 63-й в 2023 году. Стольких же побед Даниил смог добиться в 2021 году, тот сезон был для россиянина лучшим с данной точки зрения.

«Надеюсь, я смогу сделать это (победить) ещё раз – никогда же не знаешь, как всё сложится. Теннис – тяжёлый вид спорта, у нас сильные соперники. Надеюсь, у меня получится победить ещё хотя бы раз, а может, и больше. У меня получился замечательный сезон. Но он ещё не окончен, поэтому я хочу завершить его ещё лучше», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.