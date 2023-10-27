Видеообзор победы Даниила Медведева в матче с Кареном Хачановым на турнире в Вене

Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим чемпионом которого является.

В четвертьфинальном матче Медведев (1) одолел соотечественника, серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-ю ракетку мира Карена Хачанова (8). Встреча российских теннисистов продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Медведева.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Медведев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хачанова девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в решающий раунд соревнований в Вене Медведев сразится с двукратным финалистом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом.