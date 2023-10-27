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Стало известно, какой совет отец дал Звереву, который проигрывает Рублёву в Вене

Стало известно, какой совет отец дал Звереву, который проигрывает Рублёву в Вене
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В трансляцию матча россиянина Андрея Рублёва и немца с русскими корнями Александра Зверева попал занимательный момент. А именно – диалог Зверева с его отцом и тренером Александром Зверевым-старшим.

Пятая ракетка мира Рублёв и 10-я Зверев встречаются в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В данный момент завершился первый сет поединка, его уверенно, со счётом 6:1 выиграл россиянин.

Отец Зверева: не забегай много. Ты ему так корт открываешь, ты же слева играешь лучше, чем справа.
Зверев: у него каждый удар активнее, чем у меня #####.
Отец Зверева: и что теперь – сдаться?

Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Зверев
10
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Зверев в 1/4 финала турнира в Вене.

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