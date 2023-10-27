Стало известно, какой совет отец дал Звереву, который проигрывает Рублёву в Вене

В трансляцию матча россиянина Андрея Рублёва и немца с русскими корнями Александра Зверева попал занимательный момент. А именно – диалог Зверева с его отцом и тренером Александром Зверевым-старшим.

Пятая ракетка мира Рублёв и 10-я Зверев встречаются в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В данный момент завершился первый сет поединка, его уверенно, со счётом 6:1 выиграл россиянин.

Отец Зверева: не забегай много. Ты ему так корт открываешь, ты же слева играешь лучше, чем справа.

Зверев: у него каждый удар активнее, чем у меня #####.

Отец Зверева: и что теперь – сдаться?

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Зверев в 1/4 финала турнира в Вене.