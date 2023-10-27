Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Париже, где сыграют Медведев, Джокович и другие топы

Состоялась жеребьёвка последнего в этом сезоне турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Париже (Франция) с 30 октября по 5 ноября.

Посев соревнований возглавил прошлогодний финалист – 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Вторым сеяным соревнований стал двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он в своём стартовом матче сразится либо с британцем Кэмероном Норри, либо с французом Александром Мюллером (WC).

Матчи россиян, попавших в основную сетку «Мастерса» в Париже:

Андрей Рублёв (Россия, 5) – потенциальные соперники определятся позднее;

Карен Хачанов (Россия, 16) – Макс Пёрселл (Австралия);

Даниил Медведев (Россия, 3) – Григор Димитров (Болгария)/Лоренцо Музетти (Италия).