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«Ваш худший кошмар». Кори Гауфф предстала в образе Фредди Крюгера

«Ваш худший кошмар». Кори Гауфф предстала в образе Фредди Крюгера
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых запечатлено, как она празднует Хэллоуин.

Гауфф предстала в образе Фредди Крюгера (главный антагонист серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов», маньяк-убийца. – Прим. «Чемпионата»).

«Ваш худший кошмар», — подписала фото Гауфф.

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

В последний раз Гауфф выходила на корт на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Кори дошла до полуфинала, где со счётом 2:6, 3:6 проиграла будущей чемпионке, второй ракетке мира польке Иге Свёнтек.

Напомним, в титульном матче домашнего турнира «Большого шлема» на тот момент шестая ракетка мира Гауфф обыграла чемпионку Australian Open – 2023 белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Благодаря титулу юная Кори дебютировала на третьей строчке рейтинга WTA.

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