Маркета Вондроушова высмеяла низкую готовность Канкуна к проведению Итогового турнира WTA

Чемпионка Уимблдона-2023, шестая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова иронично отреагировала на ситуацию вокруг проведения Итогового турнира в WTA в Канкуне (Мексика).

Лучшие теннисистки сезона уже прилетели в Канкун, однако стадион до сих пор не готов к проведению соревнования, которое стартует 29 октября. Вондроушова высмеяла эту ситуацию, изобразив на картинке всех участниц Итогового в одиночном разряде в роли строителей.

Ранее свежее фото стадиона в своих социальных сетях опубликовала Ассоциация профессиональных игроков в теннис (PTPA), организованная первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом. Площадка окружена заборами, строителями и производственными боксами.