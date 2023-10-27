Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Вене, обыграв Александра Зверева
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Соревнования проходят на закрытом харде.
В четвертьфинальном матче Рублёв (3) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева (5). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 32 минуты. Рублёв шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов, одна двойная ошибка и шесть нереализованных брейк-пойнтов.
За выход в финал Вены Рублёв сразится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США, 7) – Янник Синнер (Италия, 2).
Вена. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
10
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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