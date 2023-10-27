Андрей Рублёв прокомментировал победу над Зверевым в 1/4 финала турнира в Вене

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP-500 в Вене (Австрия). В четвертьфинале Рублёв (3) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева (5).

«Это был очень тяжёлый матч. На самом деле, мне повезло, что я выиграл пару отличных розыгрышей в первом сете и получил ранний брейк. Это придало мне большую уверенность, потому что, когда ты в сете от победы, играется легче. Во второй партии он стал подавать гораздо лучше. У меня был всего один шанс сделать брейк, но мне не повезло. Затем классический тай-брейк, в котором он сыграл хорошо.

В третьем сете мне удалось хорошо начать и рано взять его подачу. Затем было пару брейк-пойнтов, последний розыгрыш был драматичным, но я думаю, что сыграл хорошо», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.