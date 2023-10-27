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«Привет, Мексика». Маркета Вондроушова опубликовала фото в купальнике с пляжа

«Привет, Мексика». Маркета Вондроушова опубликовала фото в купальнике с пляжа
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Чемпионка Уимблдона-2023, шестая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова опубликовала в социальных сетях пляжные фото в купальнике из Мексики.

«Привет, Мексика», — подписала фото Вондроушова.

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

Напомним, Вондроушова прилетела в Канкун (Мексика) на Итоговый турнир WTA – 2023. Помимо Маркеты, на Итоговый также отобрались белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свёнтек, казахстанка Елена Рыбакина, американка Джессика Пегула, чешка Каролина Мухова, американка Кори Гауфф и представительница Туниса Онс Жабер. Однако Мухова снялась с турнира из-за травмы, её место заняла гречанка Мария Саккари.

Соревнования в Канкуне пройдут с 29 октября по 5 ноября. Их общий призовой фонд составил $ 9 000 000.

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