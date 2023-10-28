Прошла жеребьёвка Итогового турнира WTA в Канкуне

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Состоялась жеребьёвка Итогового турнира WTA, который пройдёт в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября.

По итогам жеребьёвки восемь сильнейших теннисисток сезона-2023 распределились на две группы. Квартетам дали названия мексиканских городов Бакалар и Четумаль.

Белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина попали в группу «Бакалар». Также в эту группу, помимо Соболенко и Рыбакиной, вошли Джессика Пегула (США) и Мария Саккари (Греция).

В группу «Четумаль» вошли Ига Свёнтек (Польша), Кори Гауфф (США), Онс Жабер (Тунис) и Маркета Вондроушова (Чехия).

Кроме того, были определены группы на Итоговом турнире WTA в парном разряде.

Группа «Махауаль»: Кори Гауфф и Джессика Пегула, Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд, Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.

Группа «Майя-Каан»: Сторм Хантер и Элизе Мертенс, Суко Аояма и Эна Сибахара, Деми Схурс и Дезире Кравчик, Николь Меликар и Эллен Перес.

Два лидера каждой группы обеспечат себе место в плей-офф. Полуфиналы и финал проводятся в стандартном формате на выбывание. Призовой фонд соревнований составляет $ 9 млн.