Дарья Касаткина проиграла Хаддад-Майе и не смогла выйти в финал малого Итогового турнира

17-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе (19-я ракетка мира) в полуфинале малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу бразильянки.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Касаткина в этом матче два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Хаддад-Майи два эйса, ни одной двойной и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Таким образом, бразильская теннисистка вышла в финал малого Итогового турнира WTA. В матче за титул она сыграет с победительницей встречи Чжу Линь (Китай) – Чжэн Циньвэнь (Китай) Соревнования продлятся до 29 октября. Призовой фонд турнира составляет $ 2,6 млн.