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Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала победу над Касаткиной в полуфинале турнира в Чжухае

Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала победу над Касаткиной в полуфинале турнира в Чжухае
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19-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной (Россия) в полуфинале малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай).

«Я хотела бы сказать спасибо всем, кто сегодня пришёл поддержать меня. Я знаю, что завтра нам с вами будет непросто. Последние несколько недель я очень много работала со своим тренером. Настрой сильно изменился. Я довольна тем, как сыграла сегодня.

Думаю, завтра мне придётся сильно попотеть. Я безумно счастлива. Этот сезон был очень тяжёлым, поскольку все играли на высоком уровне. Я очень рада, что вышла в свой первый финал. Я старалась бороться до самого конца. Я мотивирована победить завтра», – сказала Хаддад-Майя в послематчевом интервью на корте.

Напомним, бразильская теннисистка вышла в финал малого Итогового турнира WTA и в одиночном, и в парном разряде. В матче за титул в одиночке она сыграет с победительницей встречи Чжу Линь (Китай) – Чжэн Циньвэнь (Китай). Призовой фонд турнира составляет $ 2,6 млн.

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