Андрей Ольховский оценил вероятность финала между Медведевым и Рублёвым в Вене

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы Даниила Медведева и Андрея Рублёва выйти в финал турнира ATP-500 в Вене (Австрия).

«Я думаю, что в матче Медведева и Циципаса фаворит — Даниил. Рублёв и Синнер имеют одинаковые шансы. Рублёв вчера понравился в матче со Зверевым: стал намного активнее играть, выходит к сетке и не боится. Немножко поспокойнее — совсем здорово играл бы.

Сегодня матч с Синнером во многом зависит от психологического состояния Андрея. Если справится и не будет суетиться, то по игре он сейчас готов к самому высокому уровню. Медведев в матче с Циципасом для меня фаворит. Сейчас Даниил сильнее психологически и проводит хороший турнир, поймал свою игру.

Насколько вероятен проход обоих в финал? Это теннис. Кто-то фаворит, а кто-то нет. Не всегда можно предсказать результат матча на таком уровне. Играют в один день, и один может быть чуть лучше другого. В матчах на этом уровне уже решают практически единичные очки», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.