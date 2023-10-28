Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала Медведева с Циципасом в Вене

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков поделился прогнозом на предстоящий полуфинальный матч на турнире категории WTA-500 в Вене (Австрия), где чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с греком Стефаносом Циципасом.

«Медведев тяжело сыграл предыдущие матчи. Но когда такие играет, входит в форму. В любом случае я бы отдал предпочтение Медведеву в матче с Циципасом», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее, в четвертьфинале Медведев (1) одолел соотечественника, серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-ю ракетку мира Карена Хачанова (8). Встреча российских теннисистов продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Медведева.