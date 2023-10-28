Камельзон: надеемся на российский финал между Рублёвым и Медведевым — на это много шансов

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы Даниила Медведева и Андрея Рублёва выйти в финал турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Действующий чемпион Медведев в полуфинале сразится с греком Стефаносом Циципасом, а Рублёв – с итальянцем Янником Синнером.

«Для Медведева турнир в Вене не новый. Это хорошая подготовка к Итоговому турниру. Даниил сейчас на ходу. Но Циципас непростой теннисист — твёрдая мировая десятка. С ним надо играть до конца. Соперник Рублёва Синнер тоже звезда. Полуфиналы будет интересно смотреть. У Рублёва и Медведева достаточно много шансов, чтобы выиграть турнир. Полуфинал — уже великий результат на таких турнирах, но надеемся на российский финал», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.