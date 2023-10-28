Даниил Медведев — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Вене

Сегодня, 28 октября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поборется с двукратным финалистом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом за выход в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим чемпионом которого является. Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся чуть позднее 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Вене (Австрия).
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По личным встречам теннисистов Медведев ведёт 8-4. При этом Стефаносу удалось выиграть два последних поединка между ними на харде — в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати и на групповом этапе Итогового чемпионата в прошлом году — а в нынешнем сезоне Даниил победил грека на грунте в полуфинале римского «Мастерса» (7:5, 7:5).
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