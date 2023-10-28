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Даниил Медведев — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Вене

Даниил Медведев — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Вене
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Сегодня, 28 октября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поборется с двукратным финалистом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом за выход в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим чемпионом которого является. Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся чуть позднее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Вене (Австрия).

Вена. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 15:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

По личным встречам теннисистов Медведев ведёт 8-4. При этом Стефаносу удалось выиграть два последних поединка между ними на харде — в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати и на групповом этапе Итогового чемпионата в прошлом году — а в нынешнем сезоне Даниил победил грека на грунте в полуфинале римского «Мастерса» (7:5, 7:5).

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