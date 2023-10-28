Даниэла Гантухова — о призовых: теннис — это не работа в шахте, надо ценить то, что есть

Экс пятая ракетка мира Даниэла Гантухова высказалась о тех, кто требует повышения призовых у WTA. По её мнению, игра в теннис — это не работа в шахте, а значит, надо ценить то, что есть.

«Призовой фонд на женских соревнования таков, каков он есть. Это сложно, но мы никогда не позволяли себе критиковать, потому что знали, что деньги, которые мы получали, были получены благодаря турниру. Мне кажется, что это немного похоже на избалованность. Особенно в женском туре, где девушки точно не работают с четырёх утра в каких-нибудь шахтах», — сказала Гантухова на подкасте Livesport Daily.

Напомним, словацкая теннисистка – обладательница карьерного «Большого шлема» в миксте, финалистка трёх турниров «Большого шлема» в женском парном разряде, полуфиналистка одного турнира «Большого шлема» в одиночке. За свою карьеру она заработала $ 10,4 млн призовых.