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Даниил Медведев — Стефанос Циципас: россиянин выиграл 1-й сет полуфинала турнира в Вене

Даниил Медведев — Стефанос Циципас: россиянин выиграл 1-й сет полуфинала турнира в Вене
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Завершился первый сет одного из полуфинальных матчей на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), в котором чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сражается с двукратным финалистом турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом. Партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Медведева.

Продолжительность сета составила 40 минут. Медведеву в его рамках удалось реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Циципаса — три нереализованных брейк-пойнта.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Вене (Австрия).

Вена. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 15:15 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

По личным встречам теннисистов Медведев ведёт 8-4. При этом Стефаносу удалось выиграть два последних поединка между ними на харде — в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати и на групповом этапе Итогового чемпионата в прошлом году — а в нынешнем сезоне Даниил победил грека на грунте в полуфинале римского «Мастерса» (7:5, 7:5).

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