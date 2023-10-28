Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Вене, обыграв Стефаноса Циципаса
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), действующим обладателем титула которого является.
В полуфинальном матче Медведев (1) со счётом 6:4, 7:6 (8:6) обыграл двукратного финалиста турниров «Большого шлема», седьмую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (4). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 45 минут. Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Циципаса шесть эйсов, две двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За вторую подряд победу в Вене Медведев сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 3) — Янник Синнер (Италия, 2).
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