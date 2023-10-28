Медведев стал единоличным лидером по числу побед в сезоне

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал 64-ю победу в сезоне и стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя испанца Карлоса Алькараса, занимающего вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев добился этого результата, обыграв 28 октября в полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) седьмую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

В финале турнира в Вене с призовым фондом € 2 409 835 российский теннисист встретится с победителем встречи россиянина Андрея Рублёва (пятая ракетка мира) и итальянца Янника Синнера (четвёртая ракетка мира). Их поединок начнётся в 17:30 мск на центральном корте «Винер Штадтхалле».