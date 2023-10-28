Ольховский — о выходе Медведева в финал Вены: выиграть у сегодняшнего Дани могут немногие

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира ATP-500 в Вене (Австрия) над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом со счётом 6:4, 7:6, (8:6).

«Для меня Даня являлся фаворитом, как оно в итоге и оказалось. В решающие моменты Медведев прямо на высоте. Сегодня он играл чистенько, выходил к сетке. Выиграть у сегодняшнего Медведева могут немногие», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, соперник Даниила Медведева определится в матче Андрея Рублёва (Россия) и Янника Синнера (Италия). Поединок за вторую путёвку в финал проходит в эти минуты.