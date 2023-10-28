Медведев — о Рублёве и Синнере: у них был потрясающий год
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Даниил Медведев, вышедший в финал турнира ATP-500 в Вене, оценил свои шансы на финал турнира, в котором его соперником станет победитель встречи Андрея Рублёва и Янника Синнера.
«Я играл с ними обоими в финале в этом году. С Янником три раза, что, возможно, для меня рекорд, с Андреем один раз. У них был потрясающий год. Янник финиширует очень сильно. Я хочу посмотреть, как сложится их матч. Для них обоих отличные условия, чтобы играть в хороший теннис. Тогда я буду готовиться к победителю», — сказал Медведев в интервью после матча со Стефаносом Циципасом.
Победитель в полуфинальном матче Андрея Рублёва (Россия) и Янника Синнера (Италия) определяется в эти минуты на центральном корте «Винер Штадтхалле».
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