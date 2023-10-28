Янчук: Циципас — давний клиент Медведева! Но Даниила ждёт очень тяжёлый финал

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе Даниила Медведева в полуфинале турнира в Вене.

«Совсем не удивлён победой Медведева в сегодняшнем полуфинале. Циципас — давний клиент Даниила! Грек очень давно не побеждал в очных противостояниях. Медведев поймал свою лучшую игру, просто великолепный теннис демонстрирует. Наконец-то он настроил хорошую первую подачу. Циципас временами здорово играет, но недостаточно надёжно. Он точно не заслужил выиграть титул на этой неделе в Вене. Но Медведева ждёт очень тяжёлый финал. Без разницы, кто будет там — Синнер или Рублёв. Это два непростых соперника для Дани. Он выиграл этот турнир в прошлом году. Это даст ему психологическое преимущество в завтрашнем финале», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Второй финалист турнира в столице Австрии определяется в эти минуты в матче между Андреем Рублёвым (Россия) и Янником Синнером (Италия).