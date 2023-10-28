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Андрей Рублёв проиграл 1-й сет в поединке с Синнером

Андрей Рублёв проиграл 1-й сет в поединке с Синнером
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл первый сет полуфинального матча турнира ATP-500 в Вене (Австрия) против итальянского теннисиста Янника Синнера (четвёртая ракетка мира) со счётом 5:7.

Вена. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 17:30 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		2
7 		1
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Продолжительность первого сета составила 50 минут. За это время россиянин один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Синнер сделал четыре эйса и допустил три двойных.

Победитель встречи выйдет в финал, где сразится за титул победителя турнира с третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию полуфинального поединка.

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