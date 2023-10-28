Андрей Рублёв проиграл 1-й сет в поединке с Синнером

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл первый сет полуфинального матча турнира ATP-500 в Вене (Австрия) против итальянского теннисиста Янника Синнера (четвёртая ракетка мира) со счётом 5:7.

Продолжительность первого сета составила 50 минут. За это время россиянин один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Синнер сделал четыре эйса и допустил три двойных.

Победитель встречи выйдет в финал, где сразится за титул победителя турнира с третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию полуфинального поединка.