Андрей Рублёв проиграл 1-й сет в поединке с Синнером
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл первый сет полуфинального матча турнира ATP-500 в Вене (Австрия) против итальянского теннисиста Янника Синнера (четвёртая ракетка мира) со счётом 5:7.
Вена. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 17:30 МСК
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
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4
Янник Синнер
Я. Синнер
Продолжительность первого сета составила 50 минут. За это время россиянин один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Синнер сделал четыре эйса и допустил три двойных.
Победитель встречи выйдет в финал, где сразится за титул победителя турнира с третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым, ранее обыгравшим грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию полуфинального поединка.
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