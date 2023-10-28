Хуркач стал первым финалистом турнира в Базеле
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Польский теннисист Хуберт Хуркач (11-я ракетка мира) вышел в финал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В полуфинальном поединке Хуркач обыграл француза Уго Умбера (28-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).
Базель. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 16:10 МСК
11
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
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|6
|6 5
28
Уго Умбер
У. Умбер
Матч продолжался 2 часа 38 минут. За это время Хуркач сделал семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Уго Умбер четыре раза подал навылет и не допустил двойных ошибок.
В финале хардового турнира категории ATP-500 в Базеле поляк Хуберт Хуркач встретится с победителем матча датчанина Хольгера Руне (шестая ракетка мира) и канадца Феликса Оже-Альяссима (19-я ракетка мира). Встреча на стадионе «Сэйнт Якобсхалле» начнётся сегодня в 19:10 мск.
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