Андрей Рублёв проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Вене
Поделиться
Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, не смог выйти в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), уступив четвёртой ракетке мира Яннику Синнеру (Италия) со счётом 5:7, 6:7 (5:7).
Вена. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 17:30 МСК
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Матч длился 1 час 50 минут. Рублёв сделал четыре эйса против десяти у Янника Синнера. Итальянский теннисист допустил четыре двойных ошибки, в то время как Рублёв две.
Напомним, первым финалистом турнира в Вене стал Даниил Медведев, победивший греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Финал соревнований с призовым фондом € 2 409 835 состоится в воскресенье, 29 октября, на «Винер Штадтхалле». Начало поединка Медведева и Синнера в 14:00 мск.
Комментарии
- 28 октября 2023
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:21
-
18:11
-
17:58
-
17:41
-
17:18
-
16:58
-
15:53
-
15:40
-
14:51
-
14:25
-
13:45
-
12:57
-
12:30
-
12:28
-
12:16
-
12:10
-
11:23
-
11:16
-
10:48
-
10:43
-
09:48
-
01:44
-
00:21
-
00:12
- 27 октября 2023
-
23:55
-
23:49
-
23:44
-
22:50
-
22:30
-
21:48
-
21:30
-
21:01
Партнерский контент