Андрей Рублёв проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, не смог выйти в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), уступив четвёртой ракетке мира Яннику Синнеру (Италия) со счётом 5:7, 6:7 (5:7).

Матч длился 1 час 50 минут. Рублёв сделал четыре эйса против десяти у Янника Синнера. Итальянский теннисист допустил четыре двойных ошибки, в то время как Рублёв две.

Напомним, первым финалистом турнира в Вене стал Даниил Медведев, победивший греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Финал соревнований с призовым фондом € 2 409 835 состоится в воскресенье, 29 октября, на «Винер Штадтхалле». Начало поединка Медведева и Синнера в 14:00 мск.