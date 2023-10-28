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Андрей Рублёв проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Вене

Андрей Рублёв проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Вене
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, не смог выйти в финал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), уступив четвёртой ракетке мира Яннику Синнеру (Италия) со счётом 5:7, 6:7 (5:7).

Вена. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 17:30 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		7 7
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч длился 1 час 50 минут. Рублёв сделал четыре эйса против десяти у Янника Синнера. Итальянский теннисист допустил четыре двойных ошибки, в то время как Рублёв две.

Напомним, первым финалистом турнира в Вене стал Даниил Медведев, победивший греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Финал соревнований с призовым фондом € 2 409 835 состоится в воскресенье, 29 октября, на «Винер Штадтхалле». Начало поединка Медведева и Синнера в 14:00 мск.

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