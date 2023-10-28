Руне уступил Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Базеле
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Датский теннисист Хольгер Руне, занимающий шестое место в рейтинге ATP, не смог выйти в финал турнира в Базеле (Швейцария). В полуфинальном матче датчанин уступил 19-й ракетке мира, канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:6, 2:6.
Базель. 1/2 финала
28 октября 2023, суббота. 19:15 МСК
6
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
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19
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продолжался 1 час 22 минуты. Хольгер Руне сделал три эйса, допустив две двойных ошибки. Оже-Альяссим четыре раза подал навылет и не сделал ни одной двойной ошибки.
В финале хардового турнира категории ATP-500 в Базеле с призовым фондом € 2 196 000 Феликс Оже-Альяссим встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, обыгравшим в 1/2 финала Уго Умбера из Франции со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Решающий поединок пройдёт в воскресенье, 29 октября, и начнётся в 12:00 мск.
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