Медведев — о том, что ни разу не защищал титул: желания сохранять эту статистику нет

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью, опубликованном в телеграм-канале «Гейм Сет Макс», ответил на вопрос о том, волнует ли его то, что он ни разу не защитил чемпионский титул. Напомним, ранее Медведев вышел в финал турнира в Вене, являясь его действующим победителем.

«Честно, это совершенно не парит — наоборот, прикольно, что 20 титулов в 20 разных городах. Но никакого желания эту статистику сохранять. То есть, если есть возможность, как здесь, в Вене, постараюсь защитить титул и, скажем так, больше не говорить об этой статистике.

Какой-то точной причины не вижу. Мне кажется, что я в принципе не так много турниров играл, где бы я защищал титул, не считая «Мастерсов». То есть многие или 250, или 500 я менял в разных городах. Бывало, что в плохой форме к какому-то турниру подходил, бывало, где-то не повезло. Разные причины. Надеюсь, что смогу ещё за свою карьеру защитить много разных турниров», — сказал Медведев в интервью.

В финале турнира ATP-500 в Вене Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.