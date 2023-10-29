Медведев прокомментировал победу над Циципасом в полуфинале турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Вене.

«Я хорошо подавал на протяжении всего матча. В целом я доволен своими подачами и тем, как оказывал на него давление по многим пунктам. У меня было много возможностей, Циципас тоже хорошо воспользовался своими моментами. В основном, это давление окупилось в конце матча», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В финале турнира Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который в своём полуфинальном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Финальный матч между Медведевым и Синнером состоится 29 октября. Общий призовой фонд турнира составляет €2,4 млн.