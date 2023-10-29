Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев прокомментировал победу над Циципасом в полуфинале турнира в Вене

Медведев прокомментировал победу над Циципасом в полуфинале турнира в Вене
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Вене.

«Я хорошо подавал на протяжении всего матча. В целом я доволен своими подачами и тем, как оказывал на него давление по многим пунктам. У меня было много возможностей, Циципас тоже хорошо воспользовался своими моментами. В основном, это давление окупилось в конце матча», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В финале турнира Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который в своём полуфинальном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Финальный матч между Медведевым и Синнером состоится 29 октября. Общий призовой фонд турнира составляет €2,4 млн.

Материалы по теме
Медведев побил свой рекорд, несмотря на кровь из носа. Он обыграл Циципаса и вышел в финал
Медведев побил свой рекорд, несмотря на кровь из носа. Он обыграл Циципаса и вышел в финал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android