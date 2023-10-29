Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Вене

Сегодня, 29 октября, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером (4-е место в рейтинге АТР) в борьбе за титул на турнире на хардовом покрытии категории АТР-500 в Вене (Австрия). Медведев является действующим победителем турнира. Встреча начнётся чуть позднее 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Янник Синнер в финале турнира в Вене (Австрия).
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В личном противостоянии на данный момент большое преимущество у Даниила Медведева — шесть выигранных матчей против одного у Синнера. Причём итальянец выиграл их последнюю очную встречу 25 дней назад в финале турнира в Пекине. Также отметим, что Медведев ни разу не защищал титул и всегда выигрывал в разных городах.
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