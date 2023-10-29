Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Вене

Даниил Медведев — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Вене
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 октября, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером (4-е место в рейтинге АТР) в борьбе за титул на турнире на хардовом покрытии категории АТР-500 в Вене (Австрия). Медведев является действующим победителем турнира. Встреча начнётся чуть позднее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Янник Синнер в финале турнира в Вене (Австрия).

Вена. Финал
29 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В личном противостоянии на данный момент большое преимущество у Даниила Медведева — шесть выигранных матчей против одного у Синнера. Причём итальянец выиграл их последнюю очную встречу 25 дней назад в финале турнира в Пекине. Также отметим, что Медведев ни разу не защищал титул и всегда выигрывал в разных городах.

Материалы по теме
Медведев — о том, что ни разу не защищал титул: желания сохранять эту статистику нет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android