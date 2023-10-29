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«Не могу постоянно выигрывать». Свёнтек неоднозначно оценила своё выступление в 2023 году

«Не могу постоянно выигрывать». Свёнтек неоднозначно оценила своё выступление в 2023 году
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек оценила сезон 2023 года для себя. На текущий момент в 2023-м Ига защитила титул на «Ролан Гаррос» и выиграла четыре турнира WTA, однако потеряла первую строчку мирового рейтинга.

«Иногда это даже нелепо, потому что люди так привыкли к моим победам. Но я не могу выигрывать всё время. Так что это был более нормальный сезон. Я не хочу забывать, что сезон получился хорошим, я выиграла отличные турниры. Выиграла турнир «Большого шлема», так что… Конечно, внешние ожидания в этом году мне мешали. И я буду работать над тем, чтобы это не повторилось», — сказала Свёнтек на пресс-конференции, посвящённой старту Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика).

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