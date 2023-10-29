Ольховский: у Медведева больше шансов на победу, чем у Синнера

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказал предположение об исходе финального поединка на турнире в Вене между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Будет очень интересный матч. В их предыдущей встрече победил Синнер, но Даня сейчас играет лучше и увереннее, чем играл в зале. На мой взгляд, у Медведева сегодня больше шансов на победу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 29 октября, в 16:00 мск состоится финал турнира категории АТР-500 в Вене, где сыграют Медведев и Синнер. В личном противостоянии россиянин ведёт со счётом 6:1, однако последняя встреча осталась за итальянским теннисистом.