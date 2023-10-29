19-я ракетка мира, 27-летняя теннисистка из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA – 2023, который прошёл в Чжухае (Китай).

В титульном матче Хаддад-Майя (8) со счётом 7:6 (13:11), 7:6 (7:4) обыграла 18-ю ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь (7). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 52 минуты. Хаддад-Майя два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Циньвэнь девять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

По ходу соревнований помимо Циньвэнь Хаддад-Майе удалось обыграть таких теннисисток, как американка Мэдисон Кис, француженка Каролин Гарсия и россиянка Дарья Касаткина.