Беатрис Хаддад-Майя стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA — 2023
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19-я ракетка мира, 27-летняя теннисистка из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA – 2023, который прошёл в Чжухае (Китай).
В титульном матче Хаддад-Майя (8) со счётом 7:6 (13:11), 7:6 (7:4) обыграла 18-ю ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь (7). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 52 минуты. Хаддад-Майя два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Циньвэнь девять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
По ходу соревнований помимо Циньвэнь Хаддад-Майе удалось обыграть таких теннисисток, как американка Мэдисон Кис, француженка Каролин Гарсия и россиянка Дарья Касаткина.
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