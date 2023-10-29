Медведев — Синнер: россиянин проиграл первый сет матча финала турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, проиграл четвёртой ракетке мира из Италии Яннику Синнеру в первом сете матча финала турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Итог партии решился на тай-брейке — 6:7 (7:9).

Сейчас стартует второй сет встречи, первая партия которой продолжалась 1 час 4 минуты.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Янника Синнера за титул турнира в Вене.

Напомним, текущая встреча является восьмым личным противостоянием теннисистов. Ранее в 2023 году Медведев и Синнер играли друг с другом уже в трёх финалах турниров ATP: в двух победа оставалась за россиянином (Роттердам, Майами), один раз победу на соревнованиях одерживал итальянец (Пекин).