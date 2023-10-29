Медведев — Синнер: россиянин сравнял счёт в матче финала турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, сравнял счёт в матче финала турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен забрал второй сет встречи с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Текущий счёт — 6:7 (7:9), 6:4.
Сейчас стартует третья, решающая партия встречи. Спортсмены провели на корте уже 1 час 53 минуты.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Янника Синнера за титул турнира в Вене.
Напомним, текущая встреча является восьмым личным противостоянием теннисистов. Ранее в 2023 году Медведев и Синнер играли друг с другом уже в трёх финалах турниров ATP: в двух победа оставалась за россиянином (Роттердам, Майами), один раз победу на соревнованиях одерживал итальянец (Пекин).
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