Новак Джокович рассказал, какой урок он вынес из этого сезона как теннисист и родитель

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции в преддверии турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) рассказал, какой урок он вынес из этого календарного года как теннисист и как родитель.

«Безусловно, у меня выдался отличный год, я выиграл три турнира «Большого шлема» и дошёл до финала Уимблдона. В начале года я сказал, что турниры «Большого шлема» – главный приоритет, и это не изменится и в следующем сезоне. Это турниры, на которых я хочу выступать как можно лучше.

Я после каждого турнира узнаю о себе что-то новое. Пытаюсь исправить то, что мне не нравится, будь то в моей игре, в моём подходе к тренировкам или в чём-то ещё. Я всегда стараюсь быть лучшей версией себя. Как игрок я бы сказал, что ключ к успеху – это последовательность, поддержание распорядка дня и в целом всё то, что помогает вам совершенствоваться.

Сейчас в тур пришло энергичное, голодное до побед новое поколение, которое хочет выигрывать все крупные турниры. Я знаю, что они делают всё возможное, чтобы усовершенствовать свою игру и победить, поэтому и я должен делать то же самое, и даже больше. Я понял, что только благодаря этому можно добиться результата.

Как родитель я понял, что мне невероятно приятно проводить больше времени со своими детьми. В этом году я сыграл не так много турниров, подстроил календарь под себя. У меня было больше времени с семьёй, и я этому очень рад. Для меня это большая награда, чем что-либо ещё», — приводит слова Джоковича на пресс-конференции портал Punto de Break.