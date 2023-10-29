Новак Джокович: хочу выигрывать каждый турнир, на котором играю, без исключений

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции в преддверии турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) поделился ожиданиями от концовки сезона.

«Моя самая большая мотивация ‒ это любовь к игре. Я просто люблю соревноваться. И потом, передо мной всегда стоит какая-либо цель: выиграть ещё один турнир «Большого шлема», стать номером один, закончить год на первом месте в рейтинге. Это глобальные цели. Конечно, в следующем году у нас ещё Олимпиада, я буду представлять свою страну. Кубок Дэвиса также меня очень вдохновляет. Я хочу выигрывать каждый турнир, на котором играю, без исключений. Важно иметь цели и амбиции, которые необходимо реализовывать.

Я могу позволить себе роскошь выбирать, где выступать, планировать свой календарь так, чтобы я мог выкладываться по максимуму на турнирах, на которые я возлагаю самые большие надежды. Я очень благодарен, что нахожусь в этом положении. Я всё ещё ощущаю себя молодым. Мне кажется, я отличаюсь от некоторых игроков старшего поколения. Кто-то предпочитает уходить, будучи на вершине. Я бы предпочёл уйти, когда я больше не смогу выигрывать самые важные турниры, когда буду постоянно уступать молодым. Пока я главный претендент на победу на турнирах «Большого шлема», я никуда не уйду. Если только внутри что-то не щёлкнет и я не потеряю мотивацию, но на данный момент это невозможно», — приводит слова Джоковича на пресс-конференции портал Punto de Break.