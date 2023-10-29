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Тарпищев: при хорошем стечении обстоятельств Рублёв с такой игрой может выиграть «Шлем»

Тарпищев: при хорошем стечении обстоятельств Рублёв с такой игрой может выиграть «Шлем»
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил форму пятой ракетки мира из России Андрея Рублёва в текущем сезоне.

«Андрей не должен отходить от своей игры, но он должен её разнообразить. Можно поздравить его с хорошей игрой в Вене и с тем, что он квалифицировался в Турин (на Итоговый турнир ATP. — Прим. «Чемпионата»).

Самое главное, что Рублёв стал стабильнее играть, мощнее. Раньше мы говорили о том, что у него были проблемы со второй подачей. Так вот теперь она стала надёжнее. Стало меньше двойных ошибок, это вселяет уверенность. Вот со Зверевым сейчас очень надёжно провёл матч Андрей (в четвертьфинале турнира в Вене. — Прим. «Чемпионата») — это стабильность, которой не хватало. Ещё добавить вариативности — и Андрей вообще тогда не должен из четвёрки рейтинга вылезать. Медленно, но движется вверх Рублёв, меня это обнадёживает.

При хорошем стечении обстоятельств с такой игрой Рублёв может и выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

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